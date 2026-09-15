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Царьград

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Особняк с Шаляпиным на Серафимовича, 88 в Ростове выставят на торги

Особняк с Шаляпиным на Серафимовича, 88 в Ростове выставят на торги

В Ростове готовят к торгам исторический особняк на Серафимовича, 88. Городские власти совместно с корпорацией «Дом.

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