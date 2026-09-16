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МЕДИА ТОК

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У жителя Сатки конфисковали автомобиль за вождение в пьяном виде

У жителя Сатки конфисковали автомобиль за вождение в пьяном виде

Суд признал водителя виновным по статье об управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования.

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