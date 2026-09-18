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Иркутск Сегодня

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Зеленый щит и комфорт: как преобразилась территория у новой детской поликлиники в Иркутске

В микрорайоне Синюшина гора Иркутска завершают масштабный проект по благоустройству территории вокруг нового здания детской поликлиники №10.

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