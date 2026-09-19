Первому интернет-смайлику исполнилось 44 года

Один из главных символов интернет-общения отмечает день рождения: смайлику: -) исполнилось 44 года. Именно 19 сентября 1982 года ученый из Университета Карнеги — Меллона Скотт Фалман предложил использовать сочетание двоеточия, дефиса и закрывающей скобки для обозначения шуток в текстовой переписке.