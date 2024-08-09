Alan Wake 2 еще не принесла Remedy денег Remedy Entertainment опубликовала свой последний фин...

Alan Wake 2 еще не принесла Remedy денегRemedy Entertainment опубликовала свой последний финансовый отчет, относящийся к периоду с января по июнь 2024 года, раскрывающий действительно интересный, но сбивающий с толку факт об Alan Wake 2: студия еще не заработала ни копейки.
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