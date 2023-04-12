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Guardian: большая часть бойцов спецназа стран НАТО на Украине были британцами

Guardian: большая часть бойцов спецназа стран НАТО на Украине были британцами

Подавляющее большинство бойцов спецназа из государств НАТО на Украине в начале текущего года были представителями Великобритании, их число достигало 50 человек.

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