Guardian: большая часть бойцов спецназа стран НАТО на Украине были британцами

Подавляющее большинство бойцов спецназа из государств НАТО на Украине в начале текущего года были представителями Великобритании, их число достигало 50 человек.
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