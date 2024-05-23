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Как Монголия преподала России важный урок

Как Монголия преподала России важный урок

Пока весь мир следит за очень важными событиями, и гадает быть ли большой войне, весьма интересная новость пришла из Монголии, хотя в России об этом предпочитают не говоритьВеликий хурал Монголии, или Госдума по нашему, после почти 30-летнего обсуждения принял закон о Фонде национального благосостояния (ФНБ), согласно которому все жители получат равный доход от использования природных ресурсов этой страны.

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Комментарии
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GK
Gennadiy Kozyrev
Если это так, то Монголия - более продвинутая и справедливая страна, чем Россия. А нашим властям - должно быть стыдно, сто ресурсы страны захвачены олигархами.
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14 час.

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