Награду для многодетных отцов могут ввести в Алтайском крае

Меры поддержки многодетных и одиноких отцов обсудили на рабочей встрече в АКЗС Председатель АКЗС Александр Романенко обсудил с главой Совета отцов при правительстве края Сергеем Струченко меры поддержки многодетных и одиноких отцов, сообщили на официальном сайте ведомства.
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