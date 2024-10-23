Награду для многодетных отцов могут ввести в Алтайском крае

Меры поддержки многодетных и одиноких отцов обсудили на рабочей встрече в АКЗС Председатель АКЗС Александр Романенко обсудил с главой Совета отцов при правительстве края Сергеем Струченко меры поддержки многодетных и одиноких отцов, сообщили на официальном сайте ведомства.