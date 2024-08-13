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Царьград

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В Новосибирске пьяный мужчина напал с металлической трубой на 4-летнего ребёнка

В Новосибирске пьяный мужчина напал с металлической трубой на 4-летнего ребёнка

Шокирующий инцидент произошёл в одном из дворов на улице Зорге.Пьяный житель Кировского района Новосибирска напал на 4-летнего ребёнка в одном из дворов на улице Зорге и избил малыша металлической трубой.

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