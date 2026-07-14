Путин поручил сохранить порог дохода в 20 млн рублей для уплаты НДС

Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров к 1 августа подготовить корректировки в Налоговый кодекс РФ, касающиеся удержания планки выручки в 20 миллионов рублей для упрощенной системы налогообложения при уплате НДС.
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