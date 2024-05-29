Продажи Dragon's Dogma 2 превысили 3 миллиона копий Компания CAPCOM несколько часов на...

Продажи Dragon's Dogma 2 превысили 3 миллиона копийКомпания CAPCOM несколько часов назад объявила о том, что совокупные продажи экшен-RPG Dragon’s Dogma 2, которая вышла в апреле текущего года, превысили 3 миллиона копий по всему миру.
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