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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продажи Dragon's Dogma 2 превысили 3 миллиона копий Компания CAPCOM несколько часов на...

Продажи Dragon's Dogma 2 превысили 3 миллиона копий Компания CAPCOM несколько часов на...

Продажи Dragon's Dogma 2 превысили 3 миллиона копийКомпания CAPCOM несколько часов назад объявила о том, что совокупные продажи экшен-RPG Dragon’s Dogma 2, которая вышла в апреле текущего года, превысили 3 миллиона копий по всему миру.

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