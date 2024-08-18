Адмирал Ставридис: вторжение в Курскую область – прививка каждому украинцу

Впервые Украина осуществила то, что более двух лет ждали от нее западные кураторы, поддерживавшие ее всеми средствами: настоящую наступательную операцию с использованием крупных соединений войск и маневров.
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