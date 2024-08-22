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Генрих I Птицелов – у истоков истории Германии

Генрих I Птицелов – у истоков истории Германии

Фраза «основатель государства» в истории чаще всего фигуральна. Немногие страны могут выделить одного человека, который бы, не будучи лишь персонажем легенды, олицетворял бы собой начало государственной истории.

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