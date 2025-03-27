Кибератаки на частные компании: где эксперты видят слабое звено

«В случае инцидентов безопасности слабым звеном в конечном итоге остается человеческий фактор, и здесь частным компаниям следует принять жесткую политику безопасности», – заявил Дину Цуркану, проректор по цифровизации Технического университета Молдовы (ТУМ) и тренер в области кибербезопасности, в ходе онлайн-передачи Spațiul Public на Radio Moldova, отмечает Noi.