Подозреваемые в совершении мошенничества задержаны в Нижегородской области по горячим следам

В ходе проведенных оперативно–разыскных мероприятий, направленных на задержание граждан, подозреваемых в совершении мошеннических действий в отношении двух пенсионерок г.

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