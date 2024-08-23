Пожилая жительница Твери отдала мошенникам 410 тысяч рублей

В полицию города Твери обратилась 76-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников. Потерпевшая пояснила, что получила звонок от «полицейского», который рассказал ей о мошенниках, якобы получивших доступ к ее счетам.
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