Нидерланды озвучили мнение о переговорах России и Украины

АМСТЕРДАМ, 2 июня, ФедералПресс. По мнению Харри ван Боммеля, экс-депутата парламента Нидерландов от Социалистической партии, соглашения, достигнутые Россией и Украиной в Стамбуле после второго раунда переговоров, имеют существенное значение.
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