«Я тебе духи купил, марки “Москва”!»: куда исчез весь парфюм и чем теперь пахнут россияне

Два года назад полки парфюмерных магазинов просто ломились от роскошных сверкающих флаконов: были доступны любые нишевые и люксовые ароматы, будь то Chanel, Gucci и Dior или Jean Patou, Montale и Baccarat.
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