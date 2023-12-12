78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Я тебе духи купил, марки “Москва”!»: куда исчез весь парфюм и чем теперь пахнут россияне

Два года назад полки парфюмерных магазинов просто ломились от роскошных сверкающих флаконов: были доступны любые нишевые и люксовые ароматы, будь то Chanel, Gucci и Dior или Jean Patou, Montale и Baccarat.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх