RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Почему указывается то средняя зарплата, то медианная, а то и максимальная? Это разные величины.В России професси...
  • Старый
    А буллинг это, что? На родном языке напиши!Психолог Дугенцов...
  • Erl Schweizer
    Путин - один из 145 миллионов граждан России, не более того, когда речь идет о нравственности многоликого населения Р...Путин назвал мат ...

В ВТБ заявили, что выдача ипотеки в России упала на четверть

В ВТБ заявили, что выдача ипотеки в России упала на четверть

В ВТБ отметили снижение на четверть количества выданных ипотечных кредитов в октябре 2024 года. «В октябре общерыночные продажи ипотеки составили около 280 млрд рублей, снизившись на четверть к сентябрю текущего года и в пределах 60% к октябрю прошлого года», — приводит сообщение ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх