В ВТБ заявили, что выдача ипотеки в России упала на четверть

В ВТБ отметили снижение на четверть количества выданных ипотечных кредитов в октябре 2024 года. «В октябре общерыночные продажи ипотеки составили около 280 млрд рублей, снизившись на четверть к сентябрю текущего года и в пределах 60% к октябрю прошлого года», — приводит сообщение ТАСС.