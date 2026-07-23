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Антифашист

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250 АЗС уничтожено на Украине за месяц. При нынешних темпах Украина может лишиться всех АЗС за полгода

250 АЗС уничтожено на Украине за месяц. При нынешних темпах Украина может лишиться всех АЗС за полгода

Украинские АЗС, которые обеспечивают топливом не только гражданский транспорт, но и военные автомобили, грузовики снабжения, мобильные группы ПВО и технику, задействованную в перевозке боеприпасов и личного состава ВСУ, в последнее время все чаще становятся целями ударов ВС РФ.

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