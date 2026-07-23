250 АЗС уничтожено на Украине за месяц. При нынешних темпах Украина может лишиться всех АЗС за полгода

Украинские АЗС, которые обеспечивают топливом не только гражданский транспорт, но и военные автомобили, грузовики снабжения, мобильные группы ПВО и технику, задействованную в перевозке боеприпасов и личного состава ВСУ, в последнее время все чаще становятся целями ударов ВС РФ.