Трамп заявил, что не забудет Норвегии отказа в Нобелевской премии мира.

Президент США Дональд Трамп заявил, что запомнит Норвегии решение не присуждать ему Нобелевскую премию мира.
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