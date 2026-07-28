В Кудымкаре 20-летняя девушка осуждена за кражу 20 тыс. рублей

В Кудымкаре суд вынес приговор ранее не судимой 20-летней местной жительнице. Девушка признана виновной в совершении кражи, о чём сообщает Главное управление Министерства внутренних дел по Пермскому краю.
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