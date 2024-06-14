Российская нефть усиливает геополитическую раздробленность всего мира

В мире наблюдается серьезный раскол на почве макроэкономики. Ранее единый рынок энергоносителей теперь фрагментируется, становится более зависимым от политики и представлений о безопасности того или иного государства, приобретающего сырье, даже у стран-конкурентов.
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