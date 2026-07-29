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Директор «Северстали» о медийности Козырева: «Не могу его за руку привести на пресс-конференцию и заставить говорить. Он сосредоточен на хоккее, наш тренер уникален, мы за него держимся»

Директор « Северстали » Николай Канаков поделился мнением о главном тренере клуба Андрее Козыреве .

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