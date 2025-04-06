Эксперт Смирнов: защитить инвестиции в криптовалюту помогут мультиподписи

Состоятельные люди часто выбирают криптовалюту в качестве средства для успешного инвестирования. Виртуальные деньги привлекают инвесторов потенциально высоким доходом, но вместе с этим несут серьезные риски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии