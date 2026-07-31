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Газета.ру

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WSJ: Tesla может избавиться от бизнеса в Китае из-за возможного слияния со SpaceX

WSJ: Tesla может избавиться от бизнеса в Китае из-за возможного слияния со SpaceX

Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает несколько вариантов вывода китайского бизнеса из структуры компании, включая его продажу, на фоне геополитических рисков и возможного слияния со SpaceX.

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