В Турции могильщики нашли древний кувшин с серебряными монетами

В районе Тарсус, расположенном в провинции Мерсин в Турции, местные жители нашли более тысячи серебряных монет в керамическом кувшине, который был обнаружен во время раскопок на кладбище, сообщает Daily Express.
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