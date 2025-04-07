Политика как он...
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Политика как она есть

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Bloomberg: Европе предстоит решить, как обеспечивать безопасность Украины без США

Bloomberg: Европе предстоит решить, как обеспечивать безопасность Украины без США

Отправка европейскими странами сил сдерживания на Украину, инициируемое Францией и Британией, требует большого числа войск для эффективного воздействия, без поддержки США устойчивость контингента вызывает сомнения, сообщает Bloomberg.

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