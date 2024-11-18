Россиянин готовил теракты по заданию украинских спецслужб

Фото: © Известия/Павел Волков Важные новости России за неделю сообщают о том, что согласно информации, опубликованной РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, в Калужской области был арестован 48-летний мужчина, подозреваемый в подготовке взрывных атак в трех российских областях — Белгородской, Брянской и Тульской.