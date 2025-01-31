Власти США заподозрили, что DeepSeek могла получать ускорители Nvidia через Сингап...

Власти США заподозрили, что DeepSeek могла получать ускорители Nvidia через Сингапур в обход санкцийСложно было отрицать, что успехи китайского ИИ-стартапа DeepSeek вызвали в США не только восхищение конкурентов, но и озабоченность чиновников.
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