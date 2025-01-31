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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Власти США заподозрили, что DeepSeek могла получать ускорители Nvidia через Сингап...

Власти США заподозрили, что DeepSeek могла получать ускорители Nvidia через Сингап...

Власти США заподозрили, что DeepSeek могла получать ускорители Nvidia через Сингапур в обход санкцийСложно было отрицать, что успехи китайского ИИ-стартапа DeepSeek вызвали в США не только восхищение конкурентов, но и озабоченность чиновников.

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