Зеленский заявил об ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Ярославле и Уфе Продолжается обмен ударами ВСУ и ВС РФ с применением дальнобойных средств по.
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Зеленский заявил об ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Ярославле и Уфе Продолжается обмен ударами ВСУ и ВС РФ с применением дальнобойных средств по.
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