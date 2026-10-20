© Александр Кряжев/РИА "Новости" Как продавать алкоголь через деревянного кота в стене, зачем ленинградцам в 1990 году понадобились ножницы для курения, и почему французские булочники были обязаны отдавать дорогую сдобу по цене обычного багета? За каждым из этих исторических курьезов стоит одна и та же причина — резкий ценовой шок и дефицит товаров, от которых люди не готовы отказаться.