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Специалисты КГУП «Камчатский водоканал» установили прибор учета на трубопровод, питающий водой краевую столицу

Специалисты КГУП «Камчатский водоканал» установили прибор учета на трубопровод, питающий водой краевую столицу

На Камчатке продолжаются работы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Специалисты "Камчатводоканала" установили новый ультразвуковой расходомер на трубопроводе диаметром 1000 мм, который обеспечивает водой жителей Петропавловска-Камчатского городского округа.

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