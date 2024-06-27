Специалисты КГУП «Камчатский водоканал» установили прибор учета на трубопровод, питающий водой краевую столицу

На Камчатке продолжаются работы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Специалисты "Камчатводоканала" установили новый ультразвуковой расходомер на трубопроводе диаметром 1000 мм, который обеспечивает водой жителей Петропавловска-Камчатского городского округа.
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