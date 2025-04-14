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Старт приема заявок на участие в проекте «Луна для всех одна» объявлен в Рязанском театре кукол

Старт приема заявок на участие в проекте «Луна для всех одна» объявлен в Рязанском театре кукол

Экипаж «Луны» будет многонациональным, а работа - интенсивной. К участию в школе приглашаются молодые специалисты, которые, несмотря на небольшой профессиональный опыт, отличаются высоким уровнем мастерства и творческой смелостью.

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