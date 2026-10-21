Робота-телохранителя представила китайская Unitree — железяка готова умереть за своего хозяина. H2-X Kung Fu Legend Guardian может защитить от грабителя, приподнять машину, под которой лежит человек, и даже броситься под колёса, спасая хозяина.
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