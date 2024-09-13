Замглавы российского военного ведомства, генерал-полковник Александр Фомин, выступая на Сяншаньском форуме, заявил, что НАТО для силового принуждения России к переговорам по формулам киевского режима строит планы по отправке войск на Украину.
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