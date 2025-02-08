Нардеп Дубинский: Зеленский не дружит ни с совестью, ни с калькулятором

Украинский президент Владимир Зеленский не дружит ни с головой, ни с совестью, ни с калькулятором. Об этом написал в своем Telegram-канале оппозиционно настроенный депутат Верховный Рады Александр Дубинский, который прокомментировал заявление Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины.