«Мальчишка без страха»: как боец из Татарстана заслужил высокие награды на СВО

За время участия в СВО Дмитрия из Бугульмы наградили медалью «За боевые отличия», медалью Жукова, знаком отличия 2-й гвардейской краснознаменной общевойсковой армии, медалью Суворова, памятной медалью от военного братства «За усердие, бескорыстие», памятной медалью «За веру и службу России».