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Аргументы и Факты

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Турецкие банки могут открыть счета в рублях из-за укрепления валюты РФ

Турецкие банки могут открыть счета в рублях из-за укрепления валюты РФ

Укрепление рубля может способствовать возобновлению практики открытия счетов в российской валюте турецкими банками, однако западные санкции продолжают оставаться препятствием для проведения таких операций.

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