Отключение электроэнергии в станице Староаннинской 💡💡💡 10 июля с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул.
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Отключение электроэнергии в станице Староаннинской 💡💡💡 10 июля с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул.