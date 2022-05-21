В школах Тамбовской области детей кормили колбасой и кетчупом

В Тамбовской области выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Прокуратурой Уметского района проведена проверка соблюдения требований законодательства при организации питания детей в Оржевском и Бибиковском филиалах Уметской СОШ.
В Тамбовской области выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Прокуратурой Уметского района проведена проверка соблюдения требований законодательства при организации питания детей в Оржевском и Бибиковском филиалах Уметской СОШ.
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