«Турслет» под Выборгом: Одурманенные наркотой и фестом питерские панки запели бандеровские песни 100 участников «творческого вечера» отправились в СИЗО Людмила Николаева Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Панк-фестиваль, проходивший в минувшее выходные под Выборгом, стал поводом для рейда силовиков.
«Турслет» под Выборгом: Одурманенные наркотой и фестом питерские панки запели бандеровские песни
Комментарии
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M
Malina
ВСЕХ участников на СВО!!! Там их научат "Родину любить"!!!
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1 м.
Надежда
Malina
ВСЕХ участников на СВО!!! Там их научат &quot;Родину любить&quot;!!!
Вы что, смеетесь, да эти продажные обдолбыши сдадутся в первом же бою чубатым, а потом их родители будут умолять ВВП обменять их на пленных укр нацистов! А кто за нариками будет следить на ЛБС, что они там замышляют и чем занимаются!
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1 м.
Наталья Изъюрова
Сколько тварей за последние 35 лет вырастили(((. Теперь удивляемся(((
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1 м.
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