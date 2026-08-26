«Турслет» под Выборгом: Одурманенные наркотой и фестом питерские панки запели бандеровские песни

ВСЕХ участников на СВО!!! Там их научат "Родину любить"!!!

Надежда

Malina ВСЕХ участников на СВО!!! Там их научат &quot;Родину любить&quot;!!!

Вы что, смеетесь, да эти продажные обдолбыши сдадутся в первом же бою чубатым, а потом их родители будут умолять ВВП обменять их на пленных укр нацистов! А кто за нариками будет следить на ЛБС, что они там замышляют и чем занимаются!