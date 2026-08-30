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АПЛ. «Челси» — «Брайтон». Прямая трансляция матча

АПЛ. «Челси» — «Брайтон». Прямая трансляция матча

В воскресенье, 30 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» на домашнем стадионе сыграет против «Брайтона».

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