Один из пограничных пунктов между Украиной и Румынией подвергся атаке

Дроны ночью атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области на юге Украины, повредив зерновой комплекс и здания на пограничном пункте с Румынией в Орловке (Исакча) и отключив электричество тысячам людей на севере Сумской области, сообщили украинские чиновники, передает Reuters.