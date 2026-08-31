Трутнев назвал цену самолета в 1 млрд руб. абсурдной для ДФО

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что стоимость самолета в 1 млрд рублей неприемлема для экономики Дальнего Востока.
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