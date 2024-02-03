Крымский спортсмен завоевал бронзу в парном разряде на Мировом теннисном турнире

Наш земляк ,воспитанник клуба «Ситек-Динамо»СШ-2, учащийся УОР Краснолесье Ходорченко Михаил завоевал бронзу в парном разряде на турнире Мирового теннисного тура ITF J60 KARAGANDA OPEN 1 , проходившем в Казахстане.
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