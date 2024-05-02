Полиция показала, как на Коломяжском проспекте иномарка сбила 13-летнего мальчика

Подросток попал в больницу в состоянии средней степени тяжести Полиция Петербурга проводит проверка по факту аварии в Приморской районе, где пострадал подросток-пешеход, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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