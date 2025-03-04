В Ростовской области потушили пожары посл атаки БПЛА

Пожары, возникшие в результате атаки украинских дронов на нефтепроводе и на промобъекте в Чертковском районе Ростовской области, потушены, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь 4 марта вв своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии