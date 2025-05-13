Логистическая отрасль вошла в тройку самых активных потребителей услуг ДМС

Большинство игроков рынка включают в ДМС амбулаторное обслуживание, экстренную и плановую госпитализацию, стоматологию и страхование от несчастных случаев, говорится в обзоре Страхового Дома ВСК и ПЭК, подготовленном совместно с «FM Logistic Россия» и «Мэйджор Карго Сервис».
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