Логистическая отрасль вошла в тройку самых активных потребителей услуг ДМС

Большинство игроков рынка включают в ДМС амбулаторное обслуживание, экстренную и плановую госпитализацию, стоматологию и страхование от несчастных случаев, говорится в обзоре Страхового Дома ВСК и ПЭК, подготовленном совместно с «FM Logistic Россия» и «Мэйджор Карго Сервис».