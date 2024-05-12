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Царьград

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Могила для ВСУ - из-за желания вернуть Работино ВСУ несут огромные потери

Могила для ВСУ - из-за желания вернуть Работино ВСУ несут огромные потери

Рогов считает попытки ВСУ вернуть Работино огромной ошибкой.По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, попытки киевского режима вернуть Работино сгоняют украинских солдат в могилу.

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